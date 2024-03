L’auto elettrica cinese investe le presidenziali Usa

(Di martedì 12 marzo 2024) Un articolo del Wall Street Journal denuncia il maggiore impatto ambientale delle auto elettriche rispetto alle nuove auto a benzina. Premesso che si tratta di un articolo della sezione “commento d’opinione”, la tesi sostenuta è che le emissioni maggiori derivino non dai tubi di scarico, motivo per cui si punta al, ma dall’usura degli InsideOver.

Le app per auto elettrica promettono di semplificare la vita ai proprietari di detti veicoli, ma occhio ad alcuni dettagli che fanno la differenza. Quali app avere nel cellulare per ottimizzare ... (informazioneoggi)

Il Gravity Charging Center mette a disposizione 24 colonnine di ricarica con potenza fino a 500 kW. In futuro si potrà caricare quanto basta a percorrere 300 km in meno di cinque minuti .... Leggi ... (dmove)

Il Gravity Charging Center mette a disposizione 24 colonnine di ricarica con potenza fino a 500 kW. In futuro si potrà caricare quanto basta a percorrere 300 km in meno di cinque minuti .... Leggi ... (dmove)

Silicon Box produrrà in Italia i chiplet di nuova generazione: In Italia arriverà un nuovo polo industriale specializzato nei chiplet di nuova generazione, indispensabili per diversi settori tecnologici legati anche alle energie pulite, come i componenti per veic ...qualenergia

Nuova Dodge Charger: è più grande della BMW X7 e più pesante della Cadillac Escalade: La nuova Dodge Charger si è rivelata non solo con caratteristiche impressionanti, ma anche con dimensioni e peso importanti. Alla presentazione della ...clubalfa

Porsche Taycan Turbo GT: oltre 1.100 cavalli e tempo record al Nürburgring: Prestazioni estreme per la nuova Porsche Taycan Turbo GT, capace di scattare da 0 a 100 km/h in 2,3 secondi. La potenza arriva a 1.108 Cv con il Launch Control e per la pista c'è lo speciale pacchetto ...gazzetta