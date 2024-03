Lautaro Martinez | no | Atletico Madrid-Inter non vale un rinnovo ora

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 12 marzo 2024)non deve dimostrare altro per meritarsi la stima dell’e dei suoi tifosi ma entrambi le parti dovrebbero evitare precedenti mediatici a ridosso di. L’argomento, tornato in auge in queste ore, non ha proprio senso di esistere adesso BIVIO NERAZZURRO – Può essere storicamente che “Parigi val bene una messa” masicuramente nonun. E loancora meno, ritorno degli Ottavi di Finale di UEFA Champions League in programma nelle prossime ore. La notizia alla vigilia di una partita simile in casanon può essere l’incontro per discutere il ...