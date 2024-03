Lautaro cerca un passo europeo per l'Inter. L'Atletico Madrid è l'ultimo tabù del Toro

(Di martedì 12 marzo 2024) di Mattia Todisco La consacrazione passa dalla Champions League. La competizione dei grandi sogni, come le orecchie della Coppa più ambita, quella cheMartinez e compagni hanno solo sfiorato nella scorsa stagione. L’argentino non era ancora il capitano, se non di tanto in tanto per assenza dei senatori con più presenze. Non era nemmeno il trascinatore indicato unanimemente come la grande stella, non quanto lo è oggi. Da uno dei tanti è passato allo status di capitano, leader, capocannoniere del campionato italiano. Gli manca la consacrazione europea,salto in avanti per entrare in un’élite sempre più ristretta. Il rapporto dicon la Champions League è altalenante. Cinque reti in sei partite nella prima vera stagione da titolare, con Antonio Conte, con dei lampi di potenza e classe al Camp Nou, a Dortmund, a ...

Bologna-Inter, dilemma per Inzaghi: Lautaro cerca il riscatto, Arnautovic scalpita: Dubbio in avanti per il tecnico nerazzurro, che deve scegliere il partner d'attacco di Thuram, pensando all'Atletico ...fcinter1908

Pagina 0 | Atletico Madrid-Inter: notte magica per Bastoni in Champions Quota 150 per...: Nella bolgia del Metropolitano l'Inter di Inzaghi cerca il pass per i quarti di Champions. I nerazzurri hanno vinto 1-0 all'andata, una delle 13 vittorie di fila di questo 2024 da urlo per Lautaro e c ...tuttosport

Nuovo partner per Lautaro e doppia assenza: le probabili formazioni di Inter-Genoa: le possibili scelte di Inzaghi e Gilardino L’Inter col vento in poppa cerca la dodicesima vittoria consecutiva nel 2024 e ha l’opportunità di mettere in cassaforte lo scudetto allungando a +15 in ...calciomercato