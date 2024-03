L’Atletico Madrid come l’Inter | rifinitura OK | rispetto a Cadice 3 novità

(Di martedì 12 marzo 2024)ha terminato l’allenamento diin vista della partita controin Champions League. Alle 14 parlerà Diego Simeone in conferenza stampa.COMPLETATA ?, ancheha terminato da poco la propria. Tutto OK per Diego Simeone, cheda pronostico recupera Antoine Griezmann. Il francese, out dalla sfida dell’andata proprio contro i nerazzurri a Milano, sarà nuovamente al centro dell’attacco insieme ad Alvaro Morata.alla partita persa in Liga contro il, sabato, nel, riportano i colleghi dalla Spagna, ci saranno altre due: gli ...

Lautaro Martinez non deve dimostrare altro per meritarsi la stima dell’Inter e dei suoi tifosi ma entrambi le parti dovrebbero evitare precedenti mediatici a ridosso di Atletico Madrid-Inter . ... (inter-news)

ON AIR - Fusi: "Maradona il più grande, ha fatto crescere tutti sotto l'aspetto caratteriale": A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Luca Fusi, ex calciatore del Napoli: “Come si scende in campo stasera per eliminare il Barcellona Per eliminarlo servirà qua ...napolimagazine

Pagina 4 | Mondiale per Club, "Sottosopra" totale: Juve tifa Barça, l'Atletico il Napoli!: Gli Stati Uniti ospiteranno la nuova edizione del torneo, allargato per la prima volta a 32 squadre: tutto quello che c'è da sapere sulla corsa al secondo slot per l'Italia ...tuttosport

CDS - Inter, Arnautovic out un mese per infortunio, salterà la sfida contro il Napoli: Il Corriere dello Sport ha fatto il punto sugli infortunati in casa Inter: "Risentimento muscolare al bicipite femorale della coscia destra per Arnautovic. Elongazione muscolare al soleo della gamba d ...napolimagazine