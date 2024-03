Latina | presto la riapertura del chiosco-bar al parco San Marco

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 12 marzo 2024), 12 marzo 2024 – “Ultimata la gara per l’assegnazione del-bar all’interno delSan, l’aggiudicazione provvisoria è stata assegnata alla Ag Planet srl, che ha ottenuto il maggior punteggio tecnico-economico. A breve il servizio sarà di nuovo attivo all’interno dell’area verde urbana, migliorando di gran lunga la sua vivibilità anche da parte dei bambini e delle loro famiglie in uno spazio, pertinente al-bar, più curato e più sicuro”. La notizia arriva dall’assessore al Patrimonio Ada Nasti che, motivando i tempi lunghi dell’assegnazione, dovuti ad una precedente gara andata deserta, ha voluto ringraziare i volontari del patto di collaborazione che in questi mesi hanno consentito l’apertura e la chiusura del cancello dell’area giochi, rimasta così accessibile ai ...