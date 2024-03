Latina Due autovetture avvolte dalle fiamme nel centro cittadino

(Di martedì 12 marzo 2024)– Nella notte tra l’11 e il 12 marco a, i Carabinieri della dipendente N.O.R. – Sezione Radiomobile, sono intervenuti in una via nei pressi deldipoiché si era sviluppato un incendio che interessava un’autovettura di proprietà di un 60enne residente ae un’autovettura di un 82enne residente a L'articolo Temporeale Quotidiano.

Latina – La Polizia di Stato ha proceduto all’arresto in flagranza di un uomo di 50 anni, residente in provincia di Latina , nell’ambito di una delicatissima attività di contrasto internazionale ... (temporeale.info)

Pubblicato il 9 Marzo, 2024 I Carabinieri di Formia hanno denunciato due cittadini per danneggiamento e violenza privata in seguito a un incidente avvenuto il 5 marzo 2024. Fatti e ... (dayitalianews)

Roma-Latina, Zuccalà (M5S):basta teatrino Regione Lazio: Roma, 12 mar. (askanews) – “Scopriamo oggi grazie al Presidente Rocca che mancano all’appello 300 milioni per l’autostrada Roma-Latina, un progetto vecchio di 30 anni, che, nonostante la nomina di un ...askanews

In un minuto e mezzo rubati 30.000 euro di iPhone a Latina: La vetrina è stata sfondata e i ladri sono riusciti a rubare decine di smartphone, in meno di due minuti, una banda di ladri ha saccheggiato un negozio di smartphone e computer nel centro di Latina. I ...latinapress

Latina, auto a fuoco nella notte nell’area dell’Agip di Via Isonzo: Latina – Un incendio ha danneggiato due auto nella notte in Via Isonzo a Latina, nell’area del distributore Agip. Le fiamme, per ragioni che sono ancora sono in corso di accertamento da parte dei car ...radioluna