Latina capitale italiana della cultura 2026 | il sostegno di personalità del mondo accademico

(Di martedì 12 marzo 2024)– Giovedì 14 marzo, nella sala Spadolini del Ministero, si svolgerà la cerimonia di proclamazionecittà vincitrice del titolo di. Tra le dieci città convocate in qualità di finaliste c’è anche, che ha partecipato per la prima volta al concorso con il dossier “bonum L'articolo Temporeale Quotidiano.

Un’ora. E’ il tempo che avranno i comuni di Gaeta e Latina il 4 marzo per presentare i rispettivi progetti per beneficiare del titolo di Capitale italiana della cultura 2026 . Le due delegazioni, ... (temporeale.info)

Latina – “Comunque vada, è stata una sfida affascinante e positiva per il territorio. Il lavoro svolto è un punto di partenza per un nuovo sviluppo possibile, perseguibile attraverso la Cultura , ... (temporeale.info)

Latina, 5 marzo 2024 – “Comunque vada, è stata una sfida affascinante e positiva per il territorio. Il lavoro svolto è un punto di partenza per un nuovo sviluppo possibile, perseguibile attraverso ... (ilfaroonline)

Haiti, il premier Henry si dimette, ma la crisi rimane: All'inizio del mese, le gang che controllano gran parte del Paese hanno lanciato una serie di attacchi contro siti strategici della capitale, Port-au-Prince, come la sede della Presidenza, l'aeroporto ...ansa

capitale della Cultura 2026, giovedì 14 il verdetto in diretta web: Latina e Gaeta con il fiato sospeso in attesa della proclamazione della capitale della Cultura 2026. Giovedì 14 marzo (ore 11.00), a Roma, al Ministero della Cultura (Sala Spadolini - via del Collegio ...ilmessaggero

capitale italiana della Cultura 2026: la proclamazione il 14 marzo: VALDICHIANA SENESE. Il momento decisivo sarà giovedì 14 marzo 2024, alle ore 11.00, quando il Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano Finalista l’Unione dei Comuni della Valdichiana Senese che sarà ...ilcittadinoonline