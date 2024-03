L’assessore Colla | La prenda lo Stato

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 12 marzo 2024) "Due procedure devono essere sempre in accordo. So che stanno dialogando. Mi sembra che ci sia un clima più positivo tra le due procedure, però la manifestazione d’interesse del marchio verrà fatta. Quindi se c’è il soggetto diche prende un marchio internazionale, storico, di questa portata, fa un’operazione vera di tenuta industriale di una grande azienda nella filiera della moda, una delle filiere più di made in Italy che abbiamo nel nostro Paese". Lo ha dettoal Lavoro della Regione, Vincenzo, parlando della vicenda La Perla e della possibilità che il marchio venga rilevato dalloin virtù della legge sul Made in Italy, come ipotizzato la settimana scorsa dal ministro Adolfo Urso alla Camera. Urso aveva anche preannunciato una visita a Bologna a breve per incontrare le lavoratrici. ...