L’art brut in aperta campagna e gli insegnamenti di Jean Dubuffet

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di martedì 12 marzo 2024) Ogni grande opera contiene un pizzico di follia. La Closerie Falbala non fa eccezione.(1901-1985) la fece erigere a settant’anni su un terreno di 1.610 m2 a Périgny-sur-Yerres, a una trentina di chilometri a sud-est di Parigi. Basta una visita guidata – esclusivamente su prenotazione – un sabato mattina in questo posto un po’ desueto per immergersi nell’atmosfera inverosimile che, ancora oggi, permea la Fondation, a cinquant’anni dalla sua creazione. Testamento di arta cielo aperto, la Closerie Falbala è una delle sue realizzazioni più strabilianti: un giardino in resina recintato, alto fino a otto metri – monumento classificato dal 1998 – dove lasciarsi trasportare dai volumi spropositati, nascondersi e sbirciare il paesaggio circostante prima di dirigersi verso la costruzione centrale. ...