L' anno nero dei ristoranti | nel 2023 aumentano le chiusure | “Se non si evolvono o si estingueranno”

(Di martedì 12 marzo 2024) Nelgli italiani hmangiato di più fuori casa ma questo non è bastato a salvaguardare i circa 28mila locali che hcessato l'attività. È quanto emerso dal Rapporto 2024 dell’Osservatorio Ristorazione presentato alla IV edizione del Forum della Ristorazione, all’interno del Padova Congress. L'dei record Ilè l'di due record. Uno positivo: la spesa alimentare fuori casa è aumentata e ha raggiunto gli 89,6 miliardi di euro. E sono aumentate anche le nuove iscrizioni alle Camere di Commercio che sono tornate sopra le diecimila unità (+10.319), in ripresa rispetto ai tre anni peggiori di sempre: 9.207 nel 2020, 8.942 nel 2021 e 9.688 nel 2022. Il dato dolente riguarda, invece, le imprese che hcessato l'attività, ovvero sono fallite o ...

