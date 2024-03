“L' ananas sulla pizza? Chi lo critica è perché non lo sa usare” Il pizzaiolo Franco Pepe si ribella

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di martedì 12 marzo 2024)contro tutti. Risponde a ogni accusa ricevuta nel tempo rispedendo le critiche al mittente, in un palleggio teso dal palco di Identità Golose, congresso di gastronomia quest'anno dedicato alla "disobbedienza". E disobbedientelo è stato, ma per necessità esistenziale. Per conquistare a quella maturità professionale ed espressiva che gli consente oggi, a 60 anni, di rimettere in fila successi e conquiste e togliersi qualche sassolino dalla scarpa.costa. Foto: Luciano Furia. L'è un ingrediente vietato? «non lo sai». Chi non fa tradizione è un traditore? «Ognuno trovi il proprio stile». Risponde colpo su colpo passando in rassegna alcuni dei momenti più ...