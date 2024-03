L’alleanza Conte-Schlein si è spenta

(Di martedì 12 marzo 2024) Dopo la sorpresa delle elezioni in Sardegna con la vittoria di Alessandra Todde,tra il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe, e la segretaria del Pd, Elly, era più forte che mai. Una partita che fino a qualche giorno fa si giocava nelle Regionali in Abruzzo. La speranza del centrosinistra però è L'articolo proviene da Il Difforme.

In Sardegna ha vinto il campo largo? “Macché, ha vinto una candidata eccezionale che ha proposto un progetto vincente per la regione. Gli elettori non votano le formu... Conte nuto a pagamento - ... (ilfoglio)

Grane interne nel Pd dopo la debacle del campo largo nelle elezioni Abruzzo. In particolare i dem, riferisce il Corriere della Sera, sono preoccupati per il flop del Movimento 5 Stelle, crollato ... (iltempo)

In Abruzzo segnali d’allarme per i 5 Stelle e la Lega: ITALIA. No, non è stato come la Sardegna. Certo perché in Abruzzo ha vinto il centrodestra e non il «campo largo» delle sinistre.ecodibergamo

Nel centrosinistra non c’è campo, Schlein ci prova, Conte Contestato dal Movimento: è tutti contro tutti: Non c’è campo, in Abruzzo. Né stretto, né largo. La coalizione del centrosinistra “con tutti dentro” ha fallito il ...ilriformista

L’Abruzzo stoppa il campo largo, Schlein rilancia: andiamo avanti: 3 minuti per la lettura Roma, 11 mar. (askanews) – La delusione per l’Abruzzo c’è, negli ultimi giorni in tanti ci avevano sperato davvero in un bis del voto sardo, ma Elly Schlein reagisce subito rib ...quotidianodelsud