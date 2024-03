L’Ala Nord in attesa | Lavori troppo costosi e spazi già occupati

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 12 marzo 2024) In virtù delle tante e variegate opere di proprietà del Comune un tempo esposte alla Pinacoteca della Villa Reale, circa 2mila, e dal 1984 finite nell’ampio deposito dello storico complesso monumentale - dove risultano catalogate e curate - ci si chiede che ne sarà di loro, se mai troveranno un luogo dove essere esposte in maniera permanente. Sul breve termine parrebbe però non possano esserci novità. "della Villa Reale chiusa negli anni ’80, che ospitava la Pinacoteca, non è ancora stata ristrutturata – spiega l’assessora alla Cultura, alla Villa Reale e al Parco di Monza Arianna Bettin – così come altre ampie porzioni del complesso monumentale. Di fatto le zone agibili della Villa, in particolare quella centrale, hanno giào fruiti. Pertanto è difficile oggi trovare una collocazione alle ...