Ladri in Fuga Lanciano Pietre contro Proprietario | Tentato Raid a Torrevecchia Teatina

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di martedì 12 marzo 2024) Chieti - Una coppia diinha lanciatoildi una casa che li ha sorpresi durante un tentativo di irruzione. L'incidente è avvenuto a, in via Torremontanara, durante l'ora di cena. I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Chieti stanno ora indagando sull'episodio, che potrebbe essere classificato come tentata rapina impropria. Ilha avuto luogo pochi minuti prima delle nove di sera di giovedì, quando ihanno preso di mira una casa articolata su quattro livelli. Il, un uomo di circa quarant'anni, si trovava nella taverna con sua moglie, mentre le figlie erano nella mansarda. All'improvviso, l'uomo ha udito rumori ...