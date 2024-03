L’Abruzzo stoppa il campo largo | Schlein rilancia | andiamo avanti

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 12 marzo 2024) Roma, 11 mar. (askanews) – La delusione perc’è, negli ultimi giorni in tanti ci avevano sperato davvero in un bis del voto sardo, ma Ellyreagisce subito ribadendo la sua linea e prevenendo possibili critiche sul dialogo con M5s. Perché anche ieri, da Milano, la minoranza di Stefano Bonaccini ha sottolineato che l’alleanza con i 5 stelle serve, ma “non basta”, soprattutto al nord, e che bisogna anche preoccuparsi di guardare al centro. Soprattutto, nell’ala moderata del partito non mancano mugugni per la linea troppo mirata a ‘coprire il fianco verso i 5 stelle. Mugugni che la leader Pd sopisce immediatamente. “A volte si vince, a volte si perde”, spiega la segretaria in una nota, ma stando ben attenta a sottolineare un dato: il presidente uscente Marco Marsilio fino a poche settimane fa aveva un “vantaggio di 20 punti nei ...