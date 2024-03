LA7 | QUINTA RETE IN PRIMA SERATA NEL PUBBLICO PIÙ PREGIATO SOLO RAI1 FA MEGLIO

Leggi tutta la notizia su bubinoblog

(Di martedì 12 marzo 2024) Ascolti in crescita per La7 nel mese di febbraio: lasi è confermata per il quinto mese consecutivo al quinto posto nella fascia prime time. Una nota dell’emittente di Urbano Cairo festeggia infatti i risultati che vedono La7 davanti a4 e Rai2, raggiungendo il 5,1% di share (+16% rispetto all’anno scorso) con 1,1 milioni di spettatori medi (+15% rispetto al 2023). Per 11 volte, nell’arco del mese, La7 è risultata terza dietro ae Canale 5. Nell’intera giornata, la tv del gruppo Cairo Communication registra il 3,6% di share, posizionandosi al sesto posto davanti a4, con un +7% rispetto al 2023. Proseguono anche i buoni risultati sui target più pregiati: La7 è al secondo posto in prime time dietrotra ilalto-spendente (10,7%) e sui laureati (11,7%), ...