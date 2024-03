La zuppa è riuscita male | Abruzzo | bordata clamorosa di Ronzulli

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 12 marzo 2024) L'resta al centrodestra e Licianon usa perifrasi per commentare la vittoria di Marco Marsilio. "Dare a queste elezioni una valenza politica nazionale è stato un errore, una forzatura della sinistra, che evidentemente si illudeva di poter fare un grande minestrone di partiti molto diversi e in contrapposizione fra loro per mettere in difficoltà il governo. Beh, la": sono parole nette, scandite, quelle concesse dalla senatrice di Forza Italia a La Stampa. A scrutinio ormai completato, il presidente uscente si è attestato sette punti avanti sullo sfidante del centrosinistra Luciano D'Amico: 53,5 contro 46,5 per cento. Dopo un primissimo exit poll, diffuso alla chiusura delle urne, che lasciava intravedere un possibile sfida all'ultimo voto, la vittoria si è ...