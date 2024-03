La Virtus trova il siero anti-età. Il sigillo su Milano può dare fiducia

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 12 marzo 2024) Nel momento in cui ladoveva rialzarsi, la squadra bianconera si è rialzata. L’affermazione può sembrare banale o kafkiana, ma questa è la sintesi quanto è accaduto domenica nella gara tra la Segafredo e. I bolognesi arrivavano da un periodo non particolarmente brillante e la delusione per la sconfitta di giovedì al Pireo poteva essere il primo passo verso l’entrata nel tunnel della crisi. La formazione allenata da Luca Banchi, invece, ha giocato con grande autorità contro l’Olimpia ottenendo un successo che non solo la tiene viva nella corsa per il primo posto, ma conferma anche il fatto che la combinazione tra quanto messo in campo e il calore del pubblico forma una miscela che non lascia tanto spazio agli avversari. A dirla tutta i meneghini continuano ad avere problemi di infermeria, ma l’impressione è che i cestisti ...