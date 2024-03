La storia Il baby Buffon lascia già il segno | gol con la Primavera nerazzurra

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 12 marzo 2024) Un futuro da predestinato. Primo gol con la formazionedel Pisa per Thomas Luis. Il giocatore, classe 2007 (16 anni) e di ruolo attaccante, era stato acquistato dalla societàin estate dal Cbs, una scuola calcio di Torino. Domenica infatti il calciatore è subentrato al 62’ della sfida in trasferta contro il Bari, terminata per 5-4 in favore dei pugliesi, ma è riuscito subito ad andare in rete dopo neanche due minuti dal suo ingresso, segnando il gol del momentaneo 5-3. Nonostante la giovane età il tecnico dellaMatteo Innocenti lo ha gettato nella mischia eha ripagato la fiducia da parte del tecnico. Fino a questo momento si era distinto con la Under 17 allenata da Sandro Cois, risultando decisivo nel prestigioso torneo giovanile Nereo Rocco, battendo la ...