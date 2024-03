La storia di Bob Marley che One Love non ci racconta

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di martedì 12 marzo 2024) In Giamaica, febbraio è il mese della musica reggae. In effetti, nella stessa settimana in cui è uscito One, il biopic su Bobha sbancato il botteghino e nella capitale Kingston ci sono segni di questo artista praticamente ovunque. Durante l'Island Music Conference, che si tiene ogni anno, uno degli oratori principali, Wyclef Jean che peraltro ha arrangiato No Woman No Cry di Bobagli anni Novanta, inserendola poi nel celebre album The Score dei Fugees, ha invitato un pubblico di giovani creativi caraibici a guardare all'enorme catalogo di canzoni dicome a un modello per arricchire tutte le future generazioni. A brevissima distanza, l'astro nascente Naomi Cowan che in Oneinterpreta la cantante reggae Marcia Griffiths, ospita e coordina una specie di vetrina dal vivo ...