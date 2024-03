La storia della docente che muore da sola Le amiche “detective” a caccia dei parenti | “Chi conosce un familiare o altri conoscenti intimi per rendere meno mesto il suo funerale?”

(Di martedì 12 marzo 2024) Fulvia Picasso, 68 anni, ex insegnante di Lettere, è stata trovata senza vita nella sua abitazione a Genova il 5 febbraio. Le duepiù care, Giuseppina e Antonietta, non avendo sue notizie da due giorni, hanno allertato il 112. L'articolo .

Nell’arco di un anno solare il mondo della Moda brulica di eventi imperdibili con oltre quaranta Fashion Week che si susseguono in varie parti del globo. Ma come sono nate queste celebrazioni della ... (velvetmag)

Ormai quattro anni fa, nel 2020, Rebecca Staffelli e Alessandro Basile erano già pronti a scambiarsi le promesse d’amore e a dirsi di sì, ma il loro sogno – così come il resto del mondo – in quel ... (quotidiano)

Po, la piena ha reso ancora più magica l'atmosfera della Bassa parmense: E’ la carezza del Grande fiume che, in magra o in piena, porta con sé la storia, le vicende, la quotidianità e la laboriosità delle sue genti e le consegna al mare e all’infinito, in attesa della ...gazzettadiparma

Lasciata da Fedez. Chiara Ferragni rompe il silenzio: "Non è stata una scelta mia": Un'amara conferma del fatto che, fosse per lei, la storia ripartirebbe subito. Ma evidentemente, Fedez non è della stessa opinione, almeno per il momento. Un altro scrive ancora: "Ti vedo troppo ...gazzetta

Presentata ai Mercati di Traiano la Acea Run Rome The Marathon: La Maratona della Capitale d’Italia è l’unica Maratona in cui gli atleti corrono nella storia. Dal Circo Massimo al Colosseo passando per San Pietro, Castel Sant’Angelo, il Foro Italico, piazza del ...dire