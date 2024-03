La stampa catalana | “Sarri ora è libero | ha il dna Barcellona”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 12 marzo 2024) Le dimissioni di Mauriziocome tecnico della Lazio non sono ancora ufficiali, ma fanno già rumore. Il sito del quotidiano catalano, Mundo Deportivo, prende la palla al balzo e spiega che, tra i vari candidati alla panchina del, c’è anche il tecnico della Lazio, che può sicuramente contendersi il posto con Hansi Flick e Roberto de Zerbi. Maurizioha un vantaggio: èe sicuramente ha il DNA del Barça, ovvero quello che cercano i dirigenti azulgrana. “MD” ricorda che in passatoè stato elogiato pubblicamente da un simbolo del club catalano come Pep Guardiola: “Non ho dubbi sul fatto che sia uno dei migliori allenatori, lo dimostrano il gioco delle sue squadre, ha fatto molto bene a Empoli e a Napoli, vedere giocare il suo Napoli era uno spettacolo, non gli manca nulla ...