La sfida di A2A tra transizione energetica e nuovi investitori

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di martedì 12 marzo 2024) A2A studia l’apertura del capitale asu singoli business. È la novità annunciata dall’ad Renato Mazzoncini a margine della presentazione del nuovo piano strategico 2024-2035 che prevede 22 miliardi di investimenti in 12 anni: 6 miliardi per l’economia circolare e 16 miliardi per la. La multiutility lombarda avanza così a grandi passi verso una dimensione sempre più di livello nazionale. “Presentiamo un nuovo piano industriale che traguarda il 2035, anno chiave in Europa per laecologica - ha detto Mazzoncini – Il gruppo ha dimostrato la capacità di raggiungere importanti obiettivi industriali ed economici in anticipo rispetto al piano del 2021”. Proprio questo percorso di crescita accelerato sta probabilmente spingendo il management a ragionare ...