La Russia arresta un sudcoreano per presunto spionaggio

Le notizie sulla guerra in Ucraina di giovedì 29 febbraio, in diretta. Scholz ribadisce che la Germania non invierà soldati in Ucraina (corriere)

Agente della questura di Terni arrestato per estorsione: Un agente della polizia in forza alla questura di Terni è stato arrestato e messo ai domiciliari per estorsione dai carabinieri del comando provinciale. A suo carico è stata eseguita una misura ...ansa

Decine di droni ucraini sulla Russia, a fuoco raffineria: (ANSA) - MOSCA, 12 MAR - Le forze ucraine hanno attacco il territorio russo con decine di droni nelle ultime ore, colpendo anche una raffineria a Nizhny Novgorod, a centinaia di chilometri dal confine ...notizie.tiscali

Corea del Sud: ministero Esteri sta fornendo assistenza a cittadino arrestato in Russia: Il ministero degli Esteri della Corea del Sud sta fornendo assistenza consolare al cittadino sudcoreano arrestato in Russia con ...agenzianova