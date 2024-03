La Roma di De Rossi gioca male | ma si salva all' ultimo secondo

(Di martedì 12 marzo 2024)11 marzo 2024 - Un punto conquistato all'su un campo ostico dopo aver sofferto per tutta la durata dell'incontro. Laforse la sua peggior partita da quando Daniele Desiede sulla panchina giallorossa, ma questo non le ha permesso ugualmente di capitolare: al Franchi finisce infatti 2-2. A mettere la firma sul pareggio maturato a Firenze sono Ranieri e Mandragora per la Fiorentina, mentre Aouar e Llorente siglano il pareggio giallorosso. Il risultato permette ai ragazzi di Dedi accorciare la distanza dal Bologna, mantenendo le distanze con i viola in classifica e conservando anche il quinto posto in classifica, in virtù dei risultati maturati sugli altri campi. Latorna alla difesa a tre, nel tentativo di aggiungere un ...

Il primo pareggio in campionato della Roma di De Rossi ha il sapore della vittoria. Non era facile uscire indenni dal Franchi visto l’andamento della gara e la formazione iniziale sbagliata dal ... (italiasera)

Roma , dall’arrivo di De Rossi la rosa ha ruotato molto: il tecnico ha usato 23 titolari e mandato in rete 11 marcatori su 11 partite Daniele De Rossi ha dato il via ad una rivoluzione ... (calcionews24)

Calciomercato Roma: De Rossi pronto a restare: La Roma degli ultimi tempi è una squadra che con quella delle ultime due stagioni sotto la guida di Josè Mourinho ha decisamente poco da spartire. Daniele De Rossi, dal suo insediamento in panchina, ...calcioline

CAPELLO, Corsa C. League Che spreco la Fiorentina: L'ex allenatore di Juventus e Roma, Fabio Capello, ha parlato così a La Gazzetta dello Sport in merito alla corsa Champions League in Serie A: "Ne portassimo quattro, credo che ...firenzeviola

Lazio, infortunio per Provedel: il portiere biancoceleste a rischio per il derby con la Roma: La Lazio perde punti in classifica contro l'Udinese ma non è l'unica nota negativa della serata: Provedel rischia di stare fuori a lungo.siamolaroma