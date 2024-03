La riunione del centrodestra sul dossieraggio congela la commissione d' inchiesta ma Salvini non molla

Leggi tutta la notizia su agi

(Di martedì 12 marzo 2024) AGI - Il 'caso' non è stato affrontato in Consiglio dei ministri perché - riferisce un 'big' del- se ne sarebbe parlato, tra l'altro, durante il vertice dei leader tenutosi prima del Consiglio dei ministri. Giorgia Meloni, Matteo, Antonio Tajani e Maurizio Lupi si sono incontrati prima del Consiglio dei ministri: un incontro dopo le elezioni in Abruzzo, del resto anche dopo il voto in Sardegna c'era stato un confronto sull'esito delle urne. Anche questa volta si è sottolineata la tenuta della coalizione e tra i 'big' di Fdi e FI si nega, tra l'altro, che ci sia un 'caso Lega'. È vero che il partito di via Bellerio ha diminuito i consensi rispetto alle Regionali in Abruzzo del 2019, ma di fatto ha mantenuto il trend delle Politiche. Da qui il convincimento che occorra viaggiare uniti anche in ...