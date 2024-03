La resa di Orbán e Trump

(Di martedì 12 marzo 2024) “Questo è il primo Oscar nella storia ucraina”, ha detto Mstyslav Chernov, regista di “20 Days in Mariupol”, che ha vinto il premio come migliore documentario, “e forse sar... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Sul caso di Ilaria Salis , ammanettata e detenuta in carcere in Ungheria il ministro della Giustizia Carlo Nordio spiega di aver provato «profondo dolore e sorpresa» vedendo la giovane nell’aula di ... (open.online)

La guerra impari. Mosca sforna bombe potenti, gli F - 16 per Kiev parcheggiati senza piloti (di G. Belardelli): La resa non è pace. Continueremo a rafforzare l'Ucraina per dimostrare a Putin che non otterrà ciò ... Se su questo i leader occidentali sono quasi tutti d'accordo (si pensi a Viktor Orbán ma anche all'...

Papa choc : spinge Kiev alla resa: "Coraggio, alzi bandiera bianca ": Bergoglio ha anche in mente chi potrebbe mediare la pace, ehm, la resa dell'Ucraina: "La Turchia, si è offerta per questo. E altri. Non abbiate vergogna di negoziare prima che la cosa sia peggiore". ...