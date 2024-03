La reazione scomposta post Abruzzo mostra tutti i limiti del Campo Largo

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di martedì 12 marzo 2024) La forza di una squadra la si vede soprattutto quando si perde; regola calcistica che vale benissimo anche in politica. Il giorno dopo la sconfitta in Sardegna il centrodestra si è riunito per analizzare il risultato, incontro in cui è stato trovato l’accordo sulle candidature gradite daper, Basilicata ed altre elezioni amministrative locali. Unaimmediata, chiara, per mettere a tacere le polemiche interne legate alla scelta (sbagliata) di Truzzu in Sardegna. Fine delle trasmissioni. Da ieri mattina, dal momento in cui Marsilio e la maggioranza hanno festeggiato e salutato il successo () inla sinistra hato e sta ancorando oggi tutte le debolezze e le divisioni interne. Ce n’è davvero peri ...