La Promessa | anticipazioni 13 marzo | Lope tra Maria e Salvador Lorenzo ‘conquista’ Catalina

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di martedì 12 marzo 2024) La13“pone un freno” al matrimonio trafa un grosso favore a, che potrebbe essere determinante nel loro rapporto. La13consiglia ae adi aspettare a sposarsi Sarà la puntata de “La” di domani, quella in cui vedremoesortarea non sposare, finché non avrà superato la propria dipendenza da antidolorifici. Altrimenti non riuscirà ad essere sereno e non rasserenerà nemmeno sua moglie, che non merita di soffrire. Il Ruìz ne parlerà anche ...