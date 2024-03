La Polizia incontra gli studenti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 12 marzo 2024) PERUGIA – Il personale delladi Stato di Perugia hato glidelle classi seconde e terze dell’Istituto Comprensivo “Perugia 1” per una lezione sulla legalità. Il Funzionario della Questura ha interagito con i ragazzi, rispondendo alle numerose domande con l’obiettivo di educare le generazioni future alla legalità e al rispetto delle regole, fondamentali punti di riferimento per la crescita dei cittadini di domani e per la costruzione di una società più consapevole e responsabile. Durante l’incontro sono state affrontate anche le tematiche relative ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, con un approfondimento sui riflessi sociali causati dall’abuso degli smartphone e dei vari device in genere. Anche le conseguenze penali sono state oggetto di particolare attenzione e approfondimento da parte del ...