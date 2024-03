La playlist della Serie A | Koop è il “fenomeno” di Coez

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 12 marzo 2024) Mota- Rebecca Ferguson. Un gol candidato ad essere il più bellostagione, una magia balistica. Una vera e propria estasi per gli amanti del calcio. L’attaccante del Monza si trova sul limite dell’area di rigore, quando il suo compagno di squadra Colpani crossa in mezzo, e qui nasce il capolavoro. Coordinazione degna di un airone in procinto di spiccare il volo, Dany Mota esegue una sforbiciata bellissima che regala il momentaneo doppio vantaggio al Monza. “All that glitter and al that gold” perché il momento del tocco del pallone di Mota rappresenta la trasformazione in oro di un pallone che sarebbe potuto essere uno come tanti altri, ma così non è stato.meiners-. Stagione dopo stagione dimostra sempre di più le sue qualità, superare il rendimento del passato campionato era complicato, ma il centrocampista olandese ci ...