La Piazza Cermenati a tutto cacao

(Di martedì 12 marzo 2024) A Lecco torna la Festa del cioccolato. È in programma da venerdì a domenica inMario. Ci saranno operatori da Cuneo, Verona, Pavia, Monza, Parma, Reggio Calabria, Pistoia e Bergamo che propongono un vasto assortimento di prodotti freschi e artigianali. La festa comincia venerdì al mattino. Sabato si svolge pure la Notte del cioccolato, una serata speciale durante la quale gli stand resteranno aperti fino alle 22. Domenica inoltre lo scultore Bruno Manenti realizzerà, partendo da un cubo di cioccolato di 20 kg, un’opera ispirata alla città.

