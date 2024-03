La parola ai protagonisti Donati | Sento fiducia | sono rinato»

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 12 marzo 2024) AREZZO Il fattore Comunale è sempre più decisivo per l’Arezzo. A confermarlo anche il difensore Francesco. "Quando giochiamo in casa abbiamo la spinta del nostro pubblico e sopratutto della curva che ci stimola a dare qualcosa in più e l’impegno si sta tramutando in risultati e punti pesanti". Il terzino, classe 2001, è stato uno dei innesti più incisivi arrivati dal mercato di gennaio. Glibastate poche settimane per prendersi la titolarità sulla corsia destra della linea a quattro di Indiani. "molto contento a livello personale. Mi serve sentire laintorno a me e che quiriusciti a darmi tutti: dalla società, ai direttori, ai compagni allo staff tecnico. Midopo i primi sei mesi della stagione, a Lecco, nei quali purtroppo ...