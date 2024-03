La nuova truffa finanziaria che sfrutta i deepfake delle celebrità

Leggi tutta la notizia su facta.news

(Di martedì 12 marzo 2024) Di Francesca Capoccia L’ex capitano della Roma Francesco Totti ha lanciato unaapp per diventare ricchi. Giorgia Meloni ne utilizza una creata da Elon Musk per effettuare investimenti sul mercato azionario. Fabio Fazio racconta di come ha guadagnato 15mila euro grazie a prodotti finanziari online, rivelazione che gli ha provocato non pochi problemi con la giustizia. A quanti di voi scorrendo il proprio feed social sono comparsi annunci di questo tipo? Su Facebook e X si possono trovare infatti contenuti sponsorizzati che fanno riferimento a presunti servizi televisivi mandati in onda da reti come Rai e La7, contenenti annunci esclusivi di politici e persone dello spettacolo al «popolo italiano». In queste clip i vip svelerebbero il segreto dei loro successi economici, invitando i cittadini a seguire il loro esempio e investire poche centinaia di euro per ...