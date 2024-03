(Di martedì 12 marzo 2024) L'anziana continuava are intorno alle stesse strade ed era disorientata: è stata multata e accompagnata a casa

Lo scandalo – l’ennesimo per quanto riguardava in quegli anni il principe Harry – aveva fatto immediatamente il giro del mondo. Nell’agosto 2012 , il secondogenito di Carlo e Diana era stato ... (iodonna)

A 103 anni guida con la patente scaduta e senza assicurazione per andare a trovare gli amici: fermata anziana nel ferrarese: L'incredibile storia arriva da Bondeno, nel ferrarese, dove la donna ha finito la sua "notte brava" prima di essere riportata a casa dai Carabinieri. Classe 1920, ma ancora in grado di mettersi in ...ilmessaggero

La notte brava della signora di 103 anni: gira in auto di notte con la patente scaduta. “Andavo a trovare degli amici”: L'anziana continuava a girare intorno alle stesse strade ed era disorientata: è stata multata e accompagnata a casa ...bologna.repubblica

Bondeno (Ferrara), a 103 anni gira in auto di notte con la patente scaduta: multata: A segnalare l'auto bianca della donna che procedeva in maniera pericolosa in piazza della Repubblica è stato, attorno all'una di notte di lunedì, un cittadino di Bondeno. Pochi minuti dopo la pattugli ...msn