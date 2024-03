La nave Duilio apre il fuoco | Abbattuti due droni Tajani | Fieri dei marinai

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 12 marzo 2024) La crisi del Mar Rosso, dovuta agli improvvisi attacchi degli Houthi, inizia ad avere delle serie e preoccupanti ripercussioni sugli equilibri mondiali della navigazione. L'accesso al mare è una questione di primaria importanza per l'Occidente ed è il motivo per cui è stata fatta partire la missione Aspides. Oggi laCaio, nell'ambito dell'operazione dell'Unione Europea, ha abbattuto, in attuazione del principio di autodifesa, dueaerei. Lo fa sapere lo Stato Maggiore della Difesa ricordando che l'obiettivo è difendere la libertà di movimento e le rotte commerciali. "Congratulazioni all'equipaggio del cacciatorpediniere Caioche ha abbattuto duenel Mar Rosso nell'ambito della missione Ue Aspides. La Marina italiana garantisce la libera navigazione e protegge i nostri ...