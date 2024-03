La nave Caio Duilio ha abbattuto due droni houthi nel Mar Rosso

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di martedì 12 marzo 2024) Il cacciatorpediniere italiano, schierato nel Marnell'ambito dell'operazione dell'Ue "Aspides", hadueaerei lanciati dai ribelli yemeniti. Laha agito per autodifesa, dice lo stato maggiore dela Difesa, e ricorda che l'Operazione Aspides "ha il compito di difendere la libertà di navigazione e le rotte commerciali" dinanzi alle coste yemenite e nel Mar, da mesi ormai sotto attacco da parte del gruppo filo iraniano. Il cacciatorpediniere, circa dieci giorni fa, quando non era ancora base operativa di "Aspides", aveva sventato un altro attacco degliabbattendo un drone che si trovava a circa 6 chilometri dallaitaliana, in ...