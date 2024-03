La Nato ha cambiato la nostra storia | ora diamo sicurezza a Kyiv Ci scrive il ministro degli Esteri ceco

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di martedì 12 marzo 2024) “E’ nostro obiettivo comune, nel tempo, fare per l'Europa orientale ciò che laha già contribuito a fare per l'Europa occidentale. Continueremo a cancellare, in modo costante e sistematico, la linea tracciata in Europa dallo stivale insanguidi Stalin”, disse venticinque anni fa l’allora segretario di stato Madeleine Albright, dando il benvenuto ai primi nuovi membri delladalla fine della Guerra fredda. Purtroppo, oggi in Europa è in corso il tracciamento di una nuova linea, da parte di un dittatore dal nome diverso ma che non ha il timore di commettere gli stessi crimini atroci di quello precedente. Una lezione dal passato Il 12 marzo di venticinque anni fa, la Repubblica Ceca, la Polonia e l'Ungheria divennero i primi paesi dell'ex "blocco orientale" ad aderire alla. Questo evento ha ...