La motocicletta è vita | non terapia Inopportuno riconoscerla come tale

(Di martedì 12 marzo 2024) Le perplessità intorno a questo disegno di legge sono trasversali alle associazioni della disabilità e agli esperti in materia. Motivo? Il provvedimento in questione riconosce" ciò chenon è, mentre altre, pur utili e fondate, continuano a restare in attesa di un pieno riconoscimento dello Stato. Il riferimento è al disegno di legge approvato dalla Camera dei Deputati col quale "si riconosce la motoqualecomplementare per rendere più positiva l’esperienza dell’ospedalizzazione, per contribuire al percorso riabilitativo dei pazienti e per accrescere l’autonomia, il benessere psico-fisico e l’inclusione dei bambini, dei ragazzi e degli adulti con disabilità". Tra coloro che sono critici nei confronti di questa scelta c’è Morena Manfreda, presidente di Abilità ...

