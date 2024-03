La lunare intervista di Elly Schlein | “Abbiamo perso in Abruzzo | ma ci sono belle notizie dall’Ue”

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 12 marzo 2024)dia Repubblica, nel corso della quale la segretaria Pd parla di Europa per ridimensionare la sconfitta in. “Nonostante la sconfitta, c’è una gran bella notizia oggi: in Europa è stato raggiunto l’accordo sui diritti dei lavoratori delle piattaforme”, ha detto, argomentando poi sul fatto che il legame tra le due circostanze sta nel fatto che “sempre stata convinta che ai cittadini – a qualunque latitudine – interessino le cose concrete, in grado di offrire risposte ai loro bisogni”.abbattuta per l’? Macché, “dall’Europa arriva una bella notizia” E fa niente che la campagna elettorale della sinistra inabbia preso una piega di tutt’altro tenore, indulgendo in argomenti ...