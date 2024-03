La Leopolda di Luciano Nobili tra calcetto | stadio e quella cena con Pardo di Dazn

(Di martedì 12 marzo 2024) Nel weekend si è tenuta la dodicesima edizione della. Ha tenuto banco il caso Nordio: il ministro della Giustizia ha prima confermato e poco dopo disdetto la sua partecipazione alla kermesse renziana, durante la quale sarebbe dovuto intervenire sul tema dei dossieraggi. Secondo Matteo Renzi sarebbe stato fermato dalla premier in persona. Ma il vero protagonista della due giorni è stato il pirotecnico. Il turborenziano consigliere regionale del Lazio, infatti, ha documentato con dovizia di particolari il fine settimana fiorentino. Tra partite dicon i “compagni” di Italia Viva, il pareggio al cardiopalma della sua Roma vissuta in Tribuna d’onore al Franchi (il calendario della Serie A ha voluto premiarene prevedendo Fiorentina-Roma proprio nei giorni della ...

Regionali Abruzzo, Marsilio in testa a inizio scrutinio. Cala l’affluenza:-1%: Roma, 10 mar. (askanews) – Il governatore uscente di centrodestra dell’ Abruzzo Marco Marsilio è in testa a inizio scrutinio nelle regionali abruzzesi. Marsilio nel secondo exit poll dell’istituto Not ...ildenaro

Dossieraggi, la denuncia di Renzi: “Ecco il metodo per distruggere reputazione e avversari politici”: Se è un “verminaio”, e lo è perchè lo ha definito così Raffaele Cantone, il procuratore di Perugia che è l’unico a conoscere gli atti ...notizie.tiscali

Abruzzo al voto, urne aperte dalle 7 alle 23, poi lo spoglio: alle 19 affluenza in leggero rialzo al 43,9%: Il candidato del campo largo Luciano D’Amico ha votato, invece, alle 12 in punto a Pescara alla sezione n. 27 mella scuola “Illuminati” di via Regina Elena. In tutto sono 1634 le sezioni elettorali, ...ilfattoquotidiano