La Lazio preme | preme… e l’Udinese fa gol | 1-2

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 12 marzo 2024) Un primo tempo strepitoso per la. I biancocelesti premono per tutti i 45 minuti ma, chissà per quale maleficio, dimenticano come si fa gol. Tanti tiri in porta, tanti calci d’angolo, nessun pallone però inquadra l’obiettivo. Al gol va per prima la squadra friulana. È Lucca a firmare la rete al 47’: Thauvin passa a Kamara che spara col piede sinistro verso Provedel, ma è Lucca, deviando il pallone, a bruciare il portiere romano. I laziali ci rimangono male e, allora, gli ospiti per consolarli decidono due minuti dopo di fargli un regalo con un bell’autogol di Giannetti su un traversone di Zaccagni, deviato involontariamente dal difensore friulano. Altri due minuti e la partita praticamente finisce. È il 51’ quando Thauvin, ancora lui, fa dono del pallone a Zarraga il quale, impietoso verso i padroni di casa, lo butta all’angolino beffando il povero Provedel. Il ...