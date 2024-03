La guerra segreta dei cavi sottomarini

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 12 marzo 2024) Idi rete che passano sui fondali del Mar Rosso sono strategici per l’intero Occidente. Al pari, o forse anche di più, delle navi da trasporto che transitano sulla superficie marina. I guerriglieri yemeniti filo-iraniani Houthi lo sanno bene e per questo, nei giorni scorsi, hanno lanciato avvertimenti su possibili sabotaggi. Mettendo a nudo la nostra non conoscenza di quanto questa infrastruttura di comunicazione sia strategica per il pianeta. Per la quale sono previsti investimenti per 4,3 miliardi di dollari. Investimenti e progetti per la banda ultralarga transoceanica richiederanno montagne di risorse finanziarie da parte di decine e decine di Stati e dalle maggiori aziende mondiali del tech. Italia compresa. Come in quel tratto di mare davanti allo Yemen, in cui oggi transita la dorsale ottica che collega l’Europa, l’Asia e l’Africa. Ma anche quella, in ...