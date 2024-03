“La guerra ha devastato la salute mentale dei bimbi di Gaza” | la ricerca di Save the Children

(Di martedì 12 marzo 2024) Paura, ansia, carenza di cibo, iper-vigilanza e problemi di sonno, un’alternanza nello stile di attaccamento ai genitori, regressione e aggressività. È questo il vivere quotidiano dei bambini didopo cinque mesi di violenza, sfollamento, malnutrizione e malattie, che si aggiungono agli oltre 16 anni di blocco da parte di Israele verso la Striscia. Tutti elementi che hanno avuto impatto psicologico chethedefinisce “devastante” in una. Il disagio emotivo di schivare bombe e proiettili, la paura di perdere i propri cari, di essere costretti a fuggire attraverso strade disseminate di detriti e cadaveri e di svegliarsi ogni mattina senza sapere se riusciranno a mangiare hanno aggravato la situazione rendendo gli adulti di riferimento sempre più incapaci di affrontare la situazione. Il sostegno, ...

