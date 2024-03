La Green Way crollata Lo Staffora in piena ha ingoiato l’asfalto tra Voghera e Varzi

(Di martedì 12 marzo 2024) BAGNARIA (Pavia) "Stiamo lavorando in queste ore con la Regione per quantificare il danno nonché garantire la fruibilità del tratto danneggiato per la stagione estiva". Giovanni Palli, presidente della Provincia di Pavia oltre che della Comunità Montana Oltrepò Pavese e sindaco di, non può ancora fare previsioni sui costi né ipotesi sui tempi di ripristino, ma anticipa l’obiettivo di fare in fretta per sistemare il tratto diway crollato domenica nel territorio di Bagnaria, appena prima di. Le abbondanti precipitazioni hanno ingrossato il torrentetanto fargli letteralmente ingoiare un tratto della lingua d’asfalto lunga complessivamente 33 chilometri che collega, percorrendo l’ex ferrovia parallela alla Statale 461. Già ieri i molti ...

