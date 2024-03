La giovane stuprata da branco ha denunciato un' altra violenza

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 12 marzo 2024) La 19enne violentata da 7 ragazzi a luglio al Foro Italico a Palermo hadi essere statada un familiare, G.P., 50 anni. L'uomo è sotto processo davanti al gup Stefania Brambille. "Non la seguo in questo processo, ma non mi risulta che la mia assistita abbia ricevuto una notifica dell'udienza né che abbia nominato altri legali. Ci stiamo attivando per capire cosa sia accaduto", ha commentato la legale della ragazza, l'avvocato Carla Garofalo che assiste la vittima nel processo a sei dei sette suoi violentatori. Uno, l'unico minorenne a luglio, è già stato condannato a 8 anni e 8 mesi. L'episodio per cui lahail familiare sarebbe avvenuto a giugno 2022. L'imputato, che nega ogni accusa, avrebbe costretto la 19enne a subire atti sessuali con l'aggravante dell'uso di cocaina e alcol. ...