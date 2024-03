La gioia di incontrare un’autrice di fumetti che ha collaborato con la Walt Disney

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 12 marzo 2024) Abbiamo incontrato unasta professionista, ValentinaCapellino e le abbiamo rivolto alcune domande per capire i segreti del suo lavoro, le difficoltà, le prospettive. Come si può creare un fumetto? "Si può creare seguendo questi passaggi: anzitutto bisogna sapere da dove partire, e mi riferisco all’idea iniziale e alla scelta delle parti più importanti. In secondo luogo, è importante la sceneggiatura, cioè bisogna pensare alla sequenza di scene, ai personaggi, al tempo, al luogo e allo stile. Quindi si passa alla documentazione, che prevede studio e reference. A questo punto, si è pronti per lo storyboard, quello che si intende per un disegno abbozzato. Seguono il disegno e l’inchiostratura (il momento in cui si rifinisce a matita e poi a penna) e, infine, la colorazione". I passaggi precedentemente citati si possono mischiare? "Non tutti, ma alcuni, come i ...