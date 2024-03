La furia di Antonella Viola | “Solidarietà alla coppia che viveva in auto? Ho fatto tutto io…”

(Di martedì 12 marzo 2024)protagonista di una commovente vicenda di generosità eumana. Lo scorso ottobre divenne di dominio pubblico la storia Asma e Nadir, unatunisina con due bambini cheine che era stata aiutata da una ignotapadovana che prima li aveva ospitati in casa propria e poi aveva comprato una abitazione da dare poi loro in affitto ad un prezzo equo. Ma oggi arriva il colpo di scena: si scopre infatti che laè formata dnota immunologa e da suo marito. Laraccontacon un post su Facebook.Leggi anche: L’immunologa: “Anche io molestata due volte sul lavoro, non denunciai” Il post di ...

Ospedali a pezzi. Così i privati divorano la sanità: Presadiretta anche in Calabria. La "rivoluzione" di Amodeo a Polistena: Di Francesca Nava Fonte: Domani “Io non sono amica di nessuno da queste parti. Non conoscevo niente della Calabria. ma la parola Locride la conoscevo pure io che vivevo nelle Marche. Appena sono arriv ...informazione

Presadiretta negli ospedali di Lombardia e Calabria, intervista al dott. Amodeo: Presadiretta è andata negli ospedali di Lombardia e Calabria per capire se la trasformazione in atto del sistema sanitario nazionale verso la privatizzazione sia la strada giusta per assicurare il dir ...informazione

Antonella Fiordelisi, nuova grana prima di Pechino Express: il clamoroso attacco di Daniele Dal Moro: Forse Antonella l’ha fatto arrabbiare oltre misura ... Perché voi non ci avete messo un euro". Dal Moro è una furia. Passa dal rancore alle minacce di vendetta sottile, studiata veramente nei dettagli ...libero