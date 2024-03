La Folgore si mette al riparo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 12 marzo 2024) Su un campo ai limiti della praticabilità, laCaratese allunga la striscia positiva di risultati cogliendo il secondo pareggio consecutivo. Dopo il Villa Valle, a rallentare la rincorsa degli azzurri di Carmine Parlato ci ha pensato la Clivense. Che aggancia il definitivo 1-1 all’ultimo pallone scagliato in area e trasformato in rete da un colpo di testa ravvicinato di Kladar. È il minuto 94 e non c’è tempo per fare altro. I brianzoli erano passati in vantaggio dopo appena sette minuti grazie a un rinvio lungo di Arpino, il pallone rimbalza in area su una delle tantissime pozzanghere e beffa Saccon, irrimediabilmente scavalcato dalla sfera. Con questo pareggio latocca quota 41 punti in decima posizione, esattamente a metà classifica, in zona tranquilla, lontana sia dai playoff sia dai playout. Ro.San.