La festa del papà porta un parco | Va intitolato all’agente Loi

(Di martedì 12 marzo 2024) È pronto il “Bosco San Giuseppe”, nel quartiere San Giuseppe a Busto Arsizio, il nuovoche aprirà al pubblico proprio il 19 marzo,di San Giuseppe. Dunque una nuova area verde a disposizione dei cittadini realizzata recuperando uno spazio, tra via Galvani e via Bellini, fino a qualche tempo fa abbandonato, dove c’erano alberi da frutto, orti abusivi e anche tante erbacce, quasi una giungla urbana. Per ilCinzia Berutti, consigliere comunale del Pd, in occasione dell’8 marzo, Giornata internazionale della donna, ha rilanciato la proposta di dedicarlo a Emanuela Loi, la giovane agente della scorta di Paolo Borsellino morta a 24 anni nella strage di via D’Amelio a Palermo, ricordando che nel mese di ottobre scorso il consiglio comunale aveva approvato una mozione chiedendo l’impegno di sindaco e giunta di dedicarle un ...